Садовничий выразил уверенность, что выиграл бы выборы ректора МГУ в пятый раз

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил "Интерфаксу", что до своего первого назначения он четырежды избирался руководителем МГУ и был бы готов пройти через эту процедуру снова, но это противоречило бы закону.

"Я был избран ректором на альтернативной основе, и четыре раза избирался по тысяче человек тайным голосованием. Затем был принят закон в стране (об отмене выборов ректоров - ИФ), и уже в сотне университетов назначаются ректоры. Что прикажешь - не подчиняться закону? Хотите, я сейчас могу собрать совет, проголосовать - будет единогласно. Только вопрос: я же не могу закон нарушить", - сказал Садовничий агентству в среду.

Так он прокомментировал письмо инициативной группы МГУ в поддержку возвращения выборов ректора университета. Он заявил, что не знаком с этим обращением, однако отметил, что его вуз "первым в современной России добился автономии" и сыграл большую роль в отстаивании самостоятельности университетов.

Ранее в ноябре в соцсетях появилось открытое письмо студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников МГУ, в котором утверждается, что в 2009 году Садовничий "инициировал отмену автономии и выборности ректора в обмен на продление полномочий еще на два срока". По мнению авторов обращения, московскому вузу нужно вернуть выборность ректора, деканов факультетов и заведующих кафедрами, внеся поправки в профильный закон.

Поправки в закон о ректорах

Академик РАН Виктор Садовничий возглавляет МГУ в общей сложности 27 лет. Срок его полномочий заканчивается в декабре 2019 года.

Ранее в среду сообщалось, что Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Сейчас, согласно Трудовому кодексу, предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза - 65 лет.

Однако закон, регламентирующий работу двух главных университетов страны - МГУ и СПбГУ - дает президенту РФ право дважды (по 5 лет) продлевать срок нахождения ректора на его должности, то есть до 80 лет. Поддержанная Госдумой поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово "дважды". Таким образом президент может оставлять ректоров этих двух вузов на их месте без ограничений по возрасту.

Упомянутый закон об отмене выборов ректоров МГУ и СПбГУ и назначении их президентом был принят в 2009 году.