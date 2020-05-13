Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума одобрила поправки, предусматривающие в условиях коронавируса возможность дистанционного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, по почте.

Также эти поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента. Однако они не распространяются на ожидаемое всенародное голосование по поправкам в Конституцию, так как эта процедура регулируется отдельным законом.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, соавтор поправок Дмитрий Вяткин пояснил "Интерфаксу", что принятие поправок связано с введенными ограничениями на фоне распространения коронавируса.

"Сколько эти ограничения продлятся, и какая будет эпидемиологической ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования", - сказал Вяткин.

Вяткин заявил, что законопроект предоставляет лишь возможность, а не обязанность устанавливать дополнительные формы голосования, такие, как дистанционное голосование и голосование по почте.

Что касается досрочного голосования, то такая возможность будет распространяться на группы избирателей, проживающих там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Поправки были поддержаны 251 голосами "за", 79 депутатов были против, один воздержался. При обсуждении законопроекта возникла дискуссия.

Так, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов на заседании Думы потребовал снять с рассмотрения поправки о возможности голосовать по почте. "Вы плюете на демократию, это ни в какие ворота не лезет", - сказал Иванов.

Его позицию поддержали депутаты от КПРФ и "Справедливой России".

Зампред Центризбиркома Николай Булаев напомнил "Интерфаксу", что и голосование по почте, и дистанционное электронное голосование ранее уже проводились в регионах России

"Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте - такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции", - отметил он.