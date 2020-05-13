Правозащитников обеспокоило снижение контроля при "почтовом" голосовании на выборах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Эксперты заявляют о сложности гражданского контроля за голосованием на выборах по почте - Госдума в среду приняла закон, разрешающий вводить такую форму голосования на всех уровнях выборов.

"Если голосование будет широко применяться - это очень опасная инициатива в условиях общего недоверия к нашей избирательной системе. Проверить, что все прошло корректно, просто невозможно. Гражданский контроль за такой формой голосования сведен к минимуму", - сказал "Интерфаксу" сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

Эксперт отметил, что при голосовании по почте невозможно удостовериться, что избиратель голосует лично, что он сам отправляет письмо, что соблюдается тайна голосования.

Кроме того, нельзя быть уверенным, что все письма будут правильно учтены, не затеряются, не будут изыматься. "Качество работы нашей почты - это отдельная проблема, скорость доставки корреспонденции, точность ее работы", - добавил Мельконьянц.

Авторы закона отмечают, что норма введена сейчас из-за ситуации с коронавирусом.

Мельконьянц обращает внимание, что закон был принят спешно, и медицинские эксперты не прокомментировали, действительно ли голосование по почте безопасно. "Если эта норма вводится в связи с эпидемиологической обстановкой, то я не исключаю, что, например, этот вирус может передаваться и через бумагу", - допустил он.

СОбеседник агентства напомнил, что практика применения почтового голосования уже была на региональных выборах. Сейчас законом "Об основных гарантиях избирательных прав" предусмотрено, что субъекты федерации могут вводить голосование по почте. Оно проводилось в 2011 году, например, на выборах в заксобрания Петербурга и Мурманской области. "Незначительное число избирателей воспользовались такой возможностью. В Петербурге проголосовали 1564 избирателя, в Мурманской области - 489. Поэтому такое голосование естественным путем сошло на нет", - отметил эксперт.

Он разъяснил, что для голосования избиратель заранее приходил в территориальную избирательную комиссию и писал заявление, либо направлял его почте, нотариально заверив подпись. На указанный адрес избирком почтой России направлял пакет материалов: конверт для обратной отправки с пометкой "Голосование по почте", чистый конверт для бюллетеня, сам бюллетень, памятку и информационные материалы. Письмо бесплатно отправляется заказным письмом. Работник почты проверял, чтобы имя отправителя совпадало с именем на конверте, либо у отправителя должна быть доверенность. Конверты вскрываются избиркомами в день выборов до начала голосования.

Член президентского Совета по правам человека и сопредседатель Ассоциации НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод также отмечает, что гражданский контроль при голосовании по почте пока остается темой для дискуссии.

"К сожалению, отмечу, что Дума не проводила общественных дискуссий, видимо, это связано с периодом пандемии", - предположил он.

В целом Брод закон приветствовал. "В любом случае эти формы будут развиваться, есть международная практика. Главное, обеспечить защиту персональных данных при электронном голосовании, защиту системы от взлома, а при голосовании по почте - оперативность почтовой корреспонденции, защищенность от вскрытия, подмены письма", - резюмировал он.

Брод при этом подчеркнул, что новые формы не должны полностью подменять собой традиционное голосование на избирательном участке. "Кто-то может не доверять почте или интернету, должно быть право выбора. Кроме того, в отделенных районах нет интернета. Но постепенно эти формы будут охватывать все большее число людей", - считает он.

В среду Госдума приняла в целом закон о возможности голосовать на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно. При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных ЦИК, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

Изменения вносятся в закон 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Поправки были оперативно внесены в среду ко второму чтению законопроекта 912249-7, который в целом регулирует процедуры сбора подписей для кандидатов и проверки подписных листов.