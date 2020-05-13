Роскомнадзор направит запрос в СДЭК после публикаций о крупной утечке данных клиентов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор запросит информацию у компании по экспресс-доставке СДЭК относительно возможной утечки персональных данных нескольких миллионов ее клиентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе, отвечая на вопрос агентства, добавили, что "обращений граждан по данной тематике не поступало".

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.

"Это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, интерес мошенников к которым связан с ростом спроса на их услуги на фоне самоизоляции из-за коронавируса, отмечают эксперты", - говорится в материале.

Отмечается, что в самой компании настаивают, что из нее утечек не было, а источником данных мог стать другой ресурс.