Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК. Как пишет "Коммерсантъ", объявление заметил телеграм-канал In4security.

Пандемия коронавируса

В базе есть данные доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, включая ИНН. На скриншотах, которые продавец базы прислал автору Telegram-канала, стоит дата 8 мая 2020 года. Это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки, сказал изданию руководитель отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

В СДЭК говорят, что из компании утечки данных не было. По словам представителя службы, личные данные собирают множество фирм, в том числе государственные агрегаторы, утечка могла произойти с любого из этих ресурсов. Он также напомнил, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени СДЭК.

Арсентьев напомнил, что раньше клиенты СДЭК жаловались, что из-за уязвимостей на сайте компании видны личные данные других людей.

Подобные утечки повышают вероятность успеха мошенников узнать у людей их платежные данные с помощью методов социальной инженерии или вынудить их оплатить "дополнительные сборы и пошлины", считают опрошенные газетой эксперты. Они также считают, что интерес мошенников к данным курьерских служб можно связать с всплеском спроса на их услуги в условиях самоизоляции.

Бренд СДЭК эксплуатируют также фейковые сайты, которых с начала 2020 года появилось более 450, отметил канал In4security. Многие пользователи сайтов объявлений, таких как Avito, жаловались на фишинговые ссылки, ведущие на ресурсы, имитирующие официальный сайт, а также на использование поддельных накладных с реквизитами реального сервиса объявлений или курьерской службы, отметил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

В последние недели наблюдается рост фишинговых сайтов в целом: онлайн-кинотеатры, интернет-магазины, обучающие курсы, юридические консультации, государственные порталы, рассказал руководитель направления информационной безопасности КРОК Андрей Заикин.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
СДЭК InfoWatch Avito коронавирус

Новости по теме

Новости

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

Пациенты горевшей больницы умерли от отравления угарным газом или от отключения ИВЛ

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Абрамов и Абрамович начали искать инвесторов для крупнейшего лесного холдинга Дальнего Востока

Новосибирский суд арестовал шесть моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье

Уральский вуз пожаловался прокурорам на посадку деревьев активистами

Уральский вуз пожаловался прокурорам на посадку деревьев активистами

Коронавирус выявили у 13 вахтовиков, готовых к переброске на иркутское месторождение

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');