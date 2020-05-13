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В Чечне заявили, что заблокированные аккаунты Кадырову не принадлежат

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Заблокированные Facebook аккаунты в Instagram принадлежат не главе Чечни Рамзану Кадырову, а благотворительному фонду, заявил помощник главы республики, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"А какое отношение к санкциям имеет аккаунт @za_kadyrova_95eng (2,9 млн подписчиков), который никак не связан с главой ЧР? Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования, что данный аккаунт принадлежит главе ЧР", - приводит слова Дудаева местное агентство "Грозный-Информ".

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По его словам, заблокирована была официальная страница в Instagram благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, указанная на официальном сайте фонда. Он отметил, что сотрудники фонда неоднократно делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним документы.

Также, по словам Дудаева, не имеет никакого отношения к Кадырову и заблокированная в Instagram страница @za_rkadyrov_95 (552 тыс. чел.), которую "по собственной инициативе вел сотрудник интернет-редакции ЧГТРК "Грозный" Бекмагомед Музуров.

Ранее в Facebook "Интерфаксу" пояснили, что блокировка связана с санкциями США.

В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook уже блокировались. Тогда в Facebook сообщили, что удалили аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США.

Рамзан Кадыров Facebook Instagram

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