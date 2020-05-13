Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Facebook вновь заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в сети Instagram в связи с санкциями США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - сказал представитель компании Facebook в среду, отвечая на запрос агенства.

В РоссииКадыров заподозрил госдеп США в причастности к блокировке его аккаунтов в соцсетяхЧитать подробнее

Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке аккаунта Кадырова в Instagram, который он завел в ноябре 2018 года после предыдущей блокировки его предыдущей страницы в декабре 2017-го.

В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были удалены. Тогда в Facebook сообщили, что удалили аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - сообщили тогда в компании.

Рамзан Кадыров Facebook Instagram

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

Южная Корея сообщила о смене начальника разведки КНДР

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Небензя рассказал о готовности резолюции СБ ООН о прекращении войн

Небензя рассказал о готовности резолюции СБ ООН о прекращении войн

Более 70 тысяч человек заразились коронавирусом в Канаде

Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью

Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

В Вашингтоне не нашли причин волноваться за здоровье Путина и Ким Чен Ына

Что произошло за день: вторник, 12 мая

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');