Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Facebook вновь заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в сети Instagram в связи с санкциями США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - сказал представитель компании Facebook в среду, отвечая на запрос агенства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке аккаунта Кадырова в Instagram, который он завел в ноябре 2018 года после предыдущей блокировки его предыдущей страницы в декабре 2017-го.

В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были удалены. Тогда в Facebook сообщили, что удалили аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - сообщили тогда в компании.