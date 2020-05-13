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Столкнувшийся в декабре с микрометеоритом российский спутник заработал

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Работа космического аппарата "Метеор-М" № 2-2 возобновлена, он передает данные, сообщает "Роскосмос".

"Метеор-М" № 2-2 функционирует в составе орбитальной группировки, сообщила госкорпорация в среду. В "Роскосмосе" отметили, что в настоящий момент информация, получаемая с гидрометеорологического спутника, используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению данными потребителей федерального и регионального уровней.

Космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 создан в корпорации ВНИИЭМ (входит в состав "Роскосмоса") и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он был запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" 5 июля 2019 года с космодрома Восточный.

В декабре аппарат изменил орбиту после столкновения с микрометеоритом. "18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на конструкцию космического аппарата "Метеор-М" №2-2. В результате чего он изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей", - сообщал "Роскосмос".

В соответствии с заложенной программой, аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, которые не поддерживают его функционирование (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура).

После вхождения в зону российских наземных средств управления с космическим аппаратом была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности: гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации.

Роскосмос Метеор-М № 2-2

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