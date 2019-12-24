"Роскосмос" сообщил о столкновении спутника "Метеор-М" с микрометеоритом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По предварительным данным, микрометеорит столкнулся с российским спутником "Метеор-М" № 2-2, сообщает "Роскосмос".

"18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на конструкцию космического аппарата "Метеор-М" №2-2. В результате чего он изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей", - сказали в госкорпорации во вторник.

Там пояснили, что в соответствии с заложенной программой, аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, которые не поддерживают его функционирование (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура).

После того как "Метеор-М" вошел в зону российских наземных средств управления, с ним установили связь и начали восстанавливать его работоспособность: гасить угловые скорости, переводить в штатную ориентацию, получать телеметрическую и целевую информацию.

"В настоящий момент со спутником ведётся работа по программе главного конструктора. "Метеор-М" № 2-2 находится в ориентированном полёте, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры", - сказали в "Роскосмосе".

Метеорологический спутник "Метеор-М" №2-2 был запущен 5 июля этого года с космодрома Восточный, его летные испытания были завершены только 10 декабря.