"Ведомости" узнали, что Сечина оставят главой "Роснефти" еще на пять лет

Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство подписало директиву о продлении контракта с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным еще на 5 лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех людей, знакомых с руководством компании.

Эту информацию подтвердил изданию и федеральный чиновник. Соответствующий вопрос должен утвердить совет директоров компании, заседание которого, по словам одного из собеседников, состоится 14 или 15 мая.

Представитель "Роснефти" отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос "Ведомостей" о том, участвовал ли Владимир Путин в принятии решения о продлении контракта с Сечиным, ответил: "Дождитесь директивы". Представитель правительства пока не ответил на запрос газеты.

В официальной повестке совета директоров компании 14 мая соответствующий пункт не указан.

Сечин возглавил "Роснефть" в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на 5 лет.

"Роснефть" - это крупнейшая нефтяная компания в России. По итогам 2019 года она добыла 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте).