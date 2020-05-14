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"Росзарубежнефть" получила долю "Роснефти" в консорциуме с активом в Венесуэле

Владельцем 80% ННК стал рязанский ЧОП "Роснефти", который перешел в собственность "Росзарубежнефти"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, на этой неделе владельцем 80% ННК стало ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", которое, в свою очередь, в конце апреля перешло в собственность "Росзарубежнефти".

"РН-Охрана-Рязань" до сих пор ничем не выделялась среди других охранных структур "Роснефти" (в прошлом этот ЧОП входил в состав ТНК, которую "Роснефть" купила в 2013 году). Ее уставный капитал до последнего времени составлял 250 000 рублей. С 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 322,75 млрд рублей - такой же уставный капитал у самой "Росзарубежнефти", созданной государством непосредственно перед сделкой с "Роснефтью".

"Роснефть" владела 80% в ННК, остальные 20% - у "Газпром нефти". ННК - участник СП с венесуэльской PDVSA, которое разрабатывает месторождение тяжелой нефти в бассейне реки Ориноко "Хунин-6".

АО "Росзарубежнефть" было зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда российское правительство объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК. Размер уставного капитала "Росзарубежнефти" сопоставим с рыночной стоимостью такого пакета.

Роснефть Росзарубежнефть ННК Венесуэла ЧОП РН-Охрана-Рязань Газпром нефть PDVSA

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