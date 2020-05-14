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На Чукотке нашли тела двух пропавших накануне братьев шести и семи лет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Обнаружены тела мальчиков шести и семи лет, пропавших накануне в поселке Беринговский на Чукотке, сообщила в четверг администрация Анадырского района региона.

"Несовершеннолетние дети, пропавшие накануне в поселке Беринговский, найдены погибшими. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Причина гибели детей не называется.

12 мая два брата шести и семи лет ушли из дома и не вернулись. Родители обратились в полицию. В поисках мальчиков задействовали около 70 человек - волонтеров, полицейских, спасателей.

Чукотка Беринговский

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