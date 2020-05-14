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Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете.

Братья 12 мая ушли из дома и пропали. На следующий день их нашли без признаков жизни неподалеку от дома, в сугробе, под слоем снега.

Что с ними могло случиться, не уточняется. В поисках детей участвовали около 70 человек - спасатели, полицейские и волонтеры.

Чукотка Беринговский СКР

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