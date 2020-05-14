В Москве от пневмонии скончался глава Нальчикского молочного комбината

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор и учредитель ООО "Нальчикский молочный комбинат" Шамсудин Якубов скончался от осложнений, вызванных пневмонией, сообщили "Интерфаксу" в нальчикском офисе компании.

"Мы не знаем подробностей. Он скончался от пневмонии в Москве", - сказал представитель компании.

ООО "Нальчикский молочный комбинат" - одно из крупнейших предприятий по производству молочной продукции на юге и Северном Кавказе. Предприятие основано в 1998 году. Компания имеет собственную торговую сеть в регионах России. Она известна своей продукцией под флагманским брендом "Чабан".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия в 2018 году составила 4,4 млрд рублей, что на 12,3% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль в 2018 году снизилась в сравнении с 2017 годом на 0,8% - до 81,3 млн рублей.