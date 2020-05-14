Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в России

Это позволит властям вернуться к решению других важных проблем, отметил президент

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Изменение ситуации с распространением коронавируса в России позволяет заниматься и долгосрочными масштабными проектами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация (с коронавирусом - ИФ) меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки", - сказал Путин в четверг на совещании по вопросам развития генетических технологий в стране.

Он пояснил, что все последние недели усилия были, прежде всего, направлены на противодействие эпидемии коронавируса, подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. "Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше", - сказал президент.

Он отметил, что при этом внимание к долгосрочным вопросам не ослаблялось и раньше. "Но сейчас на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", - сказал Путин.

В ходе совещания глава государства также поблагодарил отечественных ученых-генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом, отметив, что их исследования помогают создавать тесты и вакцину от этой инфекции.

Путин отметил, что в последние годы в российское генетике появляются все больше молодых ученых. "На развитие этого направления в целом мы сконцентрировали значительные кадровые, финансовые и организационные ресурсы", - добавил он.