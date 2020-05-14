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Вакцину от коронавируса после испытания на здоровых добровольцах проверят на врачах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первые испытания вакцины от коронавируса после их исследования на здоровых добровольцах проведут на врачах и соцработниках, которые контактируют с больными коронавирусом, сообщил генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов.

"Мы подготовим финальный отчет. Обращаемся к Минздраву для получения разрешения на испытания вакцины на здоровых добровольцах", - сказал он в ходе совещания с президентом по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Морозов рассказал, что в случае успешного испытания на здоровых добровольцах, ученые планируют расширить клинические испытания "с целью испытать эту вакцину на людях, которые входят в группу риска, связанную с их профессиональной деятельностью".

После испытаний вакцины разработчики проведут адаптированное исследование, "чтобы мы могли туда включить лиц пожилого возраста и тех лиц, которые имеют сопутствующие патологии".

Он отметил, что в настоящий момент идет оптимизация формы и до конца этого месяца вакцина будет передана в научный исследовательский центр "Вектор", чтобы коллеги приступили к полноценным доклиническим испытаниям.

"Наши коллеги исследовательского центра "Вектор" будут заниматься исследованием протективных свойств вакцины, они здесь большие специалисты. Мы на себя возьмем исследования, связанные с безопасностью", - добавил Морозов, уточнив, что все доклинические испытания завершатся в течение 45 дней с момента передачи препарата в "Вектор".

По результатам, которые будут получены, Минздрав примет решение по регистрации вакцины, уточнил Морозов.

Также он сообщил, что планируется увеличить производство вакцин до 60 млн доз в год.

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