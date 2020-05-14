Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - сказала Попова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир "России-1" (ВГТРК) в воскресенье.

По ее словам, уже 11 дней "у нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный".

14 мая число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в целом по России впервые со 2 мая опустилось ниже отметки в 10 тысяч - до 9 974. Темп прироста снизился с 8,5% 3 мая до 4,1% 14 мая.

Всего в России на данный момент 252,2 тыс. заболевших, страна находится на втором месте после США по числу зарегистрированных случаев COVID-19 по данным университета Джонса Хопкинса.