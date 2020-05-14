Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:35Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Апелляция подтвердила приговор блогеру и координатору "Крымской солидарности"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье Апелляционный военный суд подтвердил приговор блогеру из Крыма Нариману Мемедеминову, которого ранее Южный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии поселения за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, защита Мемединова пожалуется в Европейский суд по правам человека и другие международные инстанции, а также будет добиваться условно-досрочного освобождения (УДО) осужденного.

Курбединов добавил, что суд в четверг прошел в режиме трехсторонней видеоконференцсвязи: адвокаты находились в Крымском гарнизонном военном суде в Симферополе, их клиент - в СИЗО в Ростове-на-Дону, Апелляционный военный суд - в подмосковной Власихе.

37-летний Мемедеминов - блогер и медиакоординатор "Крымской солидарности", неформального объединения юристов и общественников. Движение появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые сами обвиняемые считают политически мотивированными.

Мемедеминова задержали весной 2018 года в Бахчисарайском районе. По версии следствия, он с июня 2013 по ноябрь 2014 года размещал в интернете видеозаписи, содержавшие призывы к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации.

В материалах дела, в частности, - видео, касающиеся "Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения"). Она по решению Верховного суда РФ признана с 2003 года террористической организацией и запрещена в России. На Украине, в состав которой Крым входил до марта 2014 года, деятельность "Хизб ут-Тахрир" никак не регламентируется.

Мемедеминов считает себя невиновным.

Гособвинение в ходе прений в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) просило для него шесть лет колонии общего режима. Суд в октябре 2019 года назначил крымчанину два года шесть месяцев колонии-поселения с лишением права заниматься два года деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Правозащитный центр "Мемориал" называет Мемедеминова политзаключенным.

Хизб ут-Тахрир Крым Бахчисарай Нариман Мемединов ЕСПЧ Эмиль Курбединов Мемориал Симферополь

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор начал изучать публикации NYT и FT о смертности от коронавируса

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк
Пандемия коронавируса

Министр образования Фальков переболел коронавирусом

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции "Роснефти" в генетику

"Роснефть" стала партнером проекта по созданию трех геномных центров в России

Лето в России будет жарким с периодами похолодания

Лето в России будет жарким с периодами похолодания

Министр культуры вернулась на работу после коронавирусной инфекции

Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

Гринпис заявил, что при сжигании мусора на заводах образуются тонны токсичных отходов

Запрос на детские выплаты стал самым популярным за всю историю портала госуслуг

Запрос на детские выплаты стал самым популярным за всю историю портала госуслуг
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');