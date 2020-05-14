Апелляция подтвердила приговор блогеру и координатору "Крымской солидарности"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье Апелляционный военный суд подтвердил приговор блогеру из Крыма Нариману Мемедеминову, которого ранее Южный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии поселения за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, защита Мемединова пожалуется в Европейский суд по правам человека и другие международные инстанции, а также будет добиваться условно-досрочного освобождения (УДО) осужденного.

Курбединов добавил, что суд в четверг прошел в режиме трехсторонней видеоконференцсвязи: адвокаты находились в Крымском гарнизонном военном суде в Симферополе, их клиент - в СИЗО в Ростове-на-Дону, Апелляционный военный суд - в подмосковной Власихе.

37-летний Мемедеминов - блогер и медиакоординатор "Крымской солидарности", неформального объединения юристов и общественников. Движение появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые сами обвиняемые считают политически мотивированными.

Мемедеминова задержали весной 2018 года в Бахчисарайском районе. По версии следствия, он с июня 2013 по ноябрь 2014 года размещал в интернете видеозаписи, содержавшие призывы к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации.

В материалах дела, в частности, - видео, касающиеся "Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения"). Она по решению Верховного суда РФ признана с 2003 года террористической организацией и запрещена в России. На Украине, в состав которой Крым входил до марта 2014 года, деятельность "Хизб ут-Тахрир" никак не регламентируется.

Мемедеминов считает себя невиновным.

Гособвинение в ходе прений в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) просило для него шесть лет колонии общего режима. Суд в октябре 2019 года назначил крымчанину два года шесть месяцев колонии-поселения с лишением права заниматься два года деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Правозащитный центр "Мемориал" называет Мемедеминова политзаключенным.