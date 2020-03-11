Киев выразил протест в связи с задержаниями в Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МИД Украины выразил протест в связи с обысками и задержаниями у крымских татар в Бахчисарайском районе Крыма.

"По состоянию на данный момент известно о незаконных задержаниях не менее четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова", - говорится в заявлении украинского министерства.

Киев утверждает, что Россия злоупотребляет антитеррористическим законодательством, используя обвинения в терроризме для преследования крымско-татарских активистов. "Призываем международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму", - заявили в МИД.

Ранее в среду стало известно, что сотрудники правоохранительных органов после обысков в Бахчисарае в среду утром задержали пять человек, одного после допроса отпустили, он проходит по делу как свидетель, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эдем Семедляев. "Их подозревают в участии "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в РФ организация - ИФ)", - сказал юрист.

По его сведениям, сотрудники УФСБ задержали Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова и Энвера Мустафаева, последнего после допроса в качестве свидетеля отпустили.

По данным Семедляева, обыски проходили у ветеранов национального движения крымских татар и молодых активистов "Крымской солидарности". Это неформальное объединение юристов и общественников появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые обвиняемые считают политически мотивированными.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.