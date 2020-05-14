В Думу внесли законопроект о моратории на штрафы за невозврат экспортной выручки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов внес в Госдуму законопроект о введении на период с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года моратория на взимание административных штрафов по статьям о невозврате экспортной выручки.

Законопроект (N956716-7) опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Предлагается приостановить действие ряда положений Кодекса об административных правонарушениях (статья 15.25 КоАП), в которых прописана ответственность за нарушения валютного законодательства.

Сейчас размер штрафа за невыполнение обязанности по репатриации средств для импортеров, экспортеров и кредиторов составляет для должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для компаний 1/150 ключевой ставки ЦБ от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки или от 3/4 до полного размера не зачисленной суммы. В конце апреля Госдума приняла закон, предусматривающий, что за указанные административные правонарушения может быть также назначено административное наказание в виде предупреждения.

"В условиях ограничительных мер, принимаемых государственными органами разных стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, главным риском для экспортеров является неполучение экспортной выручки. Необходимость в приостановлении действия данных статей обусловлена фактом многочисленных обращений предпринимателей о невозможности исполнения установленной обязанности в связи с введенными ограничениями", - говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта напоминает об информационном письме Минфина, выпущенном после начала пандемии, в котором говорится, что если российский резидент докажет, что принял все зависящие от него меры по соблюдению требований валютного законодательства, то он может быть освобожден от ответственности за неисполнение иностранным контрагентом условий внешнеторгового контракта. Однако в письме уточняется, что при этом вопрос о привлечении резидента к ответственности решается в каждом конкретном случае отдельно с учетом всех обстоятельств по делу.

"С учетом изложенного предлагаемая мера представляется крайне важной и востребованной в связи с введенными ограничениями и экономическим кризисом", - говорится в материалах к законопроекту.