Контракты до 200 тыс. руб. предложили освободить от штрафа за нерепатриацию валютной выручки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму проект поправок в законодательство, согласно которым от штрафа за нерепатриацию валютной выручки могут освободить контракты, сумма обязательств по которым не превышает эквивалента в 200 тысяч рублей.

Поправки (с которыми ознакомился "Интерфакс") предлагается внести ко второму чтению законопроекта об упрощении процедур валютного контроля для резидентов.

Данный законопроект был внесен в конце июля и предлагает введение для всех компаний grace period - если нарушение сроков возврата валютной выручки происходит в течение 30 календарных дней после закрытия контракта, то санкции не применяются. Кроме того, правительство предложило снизить для всех компаний одну из составляющих штрафа, который рассчитывается от размера незачисленной суммы - с действующих 75-100% до уровня от 5% до 30%.

По инициативе ЦБ документ ко второму чтению было предложено дополнить нормой, по которой невыполнение резидентом возврата средств на свои счета за товары, работы и услуги перед нерезидентами не влечет административных санкций в том случае, если сумма контракта не превышает 200 тыс. рублей (или эквивалентной сумме в иностранной валюте).

Во внесенном в конце июля законопроекте также была новелла о введении нового понятия - "профессиональный участник внешнеэкономической деятельности". По замыслу авторов законопроекта, компании включаются в данный перечень в порядке, установленном правительством (согласно последним поправкам и по согласованию с ЦБ).

В соответствии с последней версией поправок в случае нерепатриации такими компаниями выручки за переданные резидентам товары, работы и услуги компании ограничиваются предупреждением. Штрафа не предусматривается. И только в случае невозврата предоплаты (за неоказанные услуги, работы и т.д.) предлагается в первый раз ограничиться предупреждением, повторно - штраф в размере от 3% до 5% от размера суммы.