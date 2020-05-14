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В Петербурге сочли, что ношение маски должно стать нормой жизни

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Руководитель рабочей группы при губернаторе Санкт-Петербурга по организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции Евгений Шляхто считает, что ношение масок должно стать нормой, которая позволит снять ограничения и вернуться к привычной жизни.

"Если мы хотим следовать по пути ослабления ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, безусловно, мы должны уделять большее внимание соблюдению мер безопасности, а особенно в отношении ношения масок в общественных местах", - цитирует Шляхто пресс-служба администрации губернатора в четверг.

Он добавил, что ношение маски должно стать нормой жизни.

"Мы должны перейти, я бы сказал, к новой парадигме жизни в условиях коронавирусной инфекции, где ношение масок, большее внимание к гигиеническим нормам, правилам пользования средствами индивидуальной защиты должно стать совершенно новой нормой нашей жизни. Это должно стать нормой не только для взрослых, но и для детей. И только это позволит нам быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни", - сказал Шляхто.

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах введено в Петербурге с 12 мая. За нарушение предписаний предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

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