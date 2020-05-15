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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
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Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Жительница Бурятии повторно госпитализирована с коронавирусом, сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

"У нас есть один случай, когда пациентка после 1 апреля была выписана с двумя отрицательными результатами, но через 16 дней у нее появились симптомы острого респираторного заболевания. По месту жительства взяли мазок и обнаружили коронавирус. Эту пациентку повторно госпитализировали, она сейчас находится у нас на лечении", - сказала Сымбелова журналистам в пятницу.

По словам главврача, сейчас болезнь пациентки протекает тяжелее, чем в первый раз. Повторную причину заражения пока определить не удалось.

"На повестке стоит вопрос, либо это идет повторное заражение, потому что между выпиской и появлением респираторной симптоматики прошло 15-16 дней, либо это все-таки рецидив той инфекции, который у нее был. Для нас это еще пока не совсем понятно", - подчеркнула она.

Бурятия коронавирус

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