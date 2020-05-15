Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ростуризм обратился к главам всех субъектов РФ с просьбой оказать финансовую поддержку и предоставить льготы региональному туризму, следует из письма, подписанного главой ведомства Зариной Догузовой.

Как отмечается в письме, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса", сейчас падение оборота сферы туризма достигло 95-100%, а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн рублей. В эпицентре кризиса оказались объекты, требующие значительных регулярных капитальных вложений, в том числе гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, круизные суда. При негативном сценарии до 2,5 млн человек, занятых в отрасли, грозит потеря работы, поэтому первоочередной задачей должно стать сохранение высокопрофессиональных кадров и инфраструктурного базиса отрасли.

"Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговых льгот) субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов. Очевидно, что восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям. Поэтому чрезвычайно важно сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение", - говорится в письме.

Ведомство отмечает, что до распространения COVID-19 туризм был одной из наиболее динамично растущих отраслей экономики. Ежегодный вклад туристской отрасли в объем национального экспорта составляет $1,5 млрд, что сопоставимо с экспортом вооружений и почти в три раза превышает экспорт леса, меди, алюминия или никеля. После открытия международного сообщения и введения электронной визы в 2021 году въездной туризм способен обеспечить существенный прирост дохода в валюте.

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. "Восстановление внутренних турпотоков также поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю - практически всю сферу услуг. И, конечно же, наравне с экономическим, внутренний туризм несет в себе огромный гуманитарный потенциал, так как позволит многим россиянам заново открыть страну для себя и своих близких. Помимо этого, впереди лето, люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России", - отмечает она.

Глава ведомства добавила, что Ростуризм разрабатывает план восстановления и дальнейшей модернизации отрасли, который предусматривает поддержку инвесторов, в том числе, путем софинансирования региональных инфраструктурных проектов и льготного кредитования строительства и реконструкции объектов размещения, увеличение субсидирования прироста турипотоков, национальную маркетинговую кампанию и другие меры.