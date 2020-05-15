Задержан организатор ограбления петербуржца на 4 тысячи медицинских масок

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела об ограблении жителя города на 4 тысячи масок задержан сотрудник алкогольного магазина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

По подозрению в организации преступления был задержан Владимир Филькин - сотрудник службы безопасности ООО "РосАл" 1996 года рождения. "Он отпущен под обязательство о явке", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, предполагаемый исполнитель преступления - задержанный в апреле гражданин РФ, работавший кассиром в "Дикси", арестован. Дело расследуется по статье 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщалось, 10 апреля 24-летний безработный петербуржец, разместивший в соцсети объявление о продаже медицинских масок, договорился о встрече с покупателем. Однако на встречу пришли трое неизвестных, которые отобрали у него 4 тыс. масок и скрылись.

Ущерб составил 156 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию 14 апреля. Через некоторое время был задержан один из подозреваемых - 25-летний житель Дагестана, работающий кассиром в супермаркете.