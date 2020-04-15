Грабители отобрали у безработного петербуржца 4000 масок

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге безработный 24-летний мужчина решил продать партию медицинских масок, но был ограблен покупателями. У него отобрали 4000 масок. Одного из подозреваемых задержали, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его сведениям, потерпевший 10 апреля опубликовал в соцсети объявление, что продает маски. Он договорился о встрече с потенциальным покупателем. Вместо этого к нему подошли трое неизвестных, отобрали у него маски и скрылись.

Ущерб оценен в 156 000 рублей.

Потерпевший обратился в полицию 14 апреля. Полицейские задержали 25-летнего уроженца Дагестана, который работает кассиром в супермаркете. На него составлен протокол о мелком хищении (статья 7.27 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник агентства.