Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Грабители отобрали у безработного петербуржца 4000 масок

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге безработный 24-летний мужчина решил продать партию медицинских масок, но был ограблен покупателями. У него отобрали 4000 масок. Одного из подозреваемых задержали, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Пандемия коронавируса

По его сведениям, потерпевший 10 апреля опубликовал в соцсети объявление, что продает маски. Он договорился о встрече с потенциальным покупателем. Вместо этого к нему подошли трое неизвестных, отобрали у него маски и скрылись.

Ущерб оценен в 156 000 рублей.

Потерпевший обратился в полицию 14 апреля. Полицейские задержали 25-летнего уроженца Дагестана, который работает кассиром в супермаркете. На него составлен протокол о мелком хищении (статья 7.27 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник агентства.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Петербург МВД коронавирус

Новости по теме

Новости

Подготовлен проект расписания основных госэкзаменов для 9-го класса

Реформу водительских экзаменов перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Реформу водительских экзаменов перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 нарушителей карантина

Пандемия коронавируса

На заболевших COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

Моряки попросили Мишустина ввести единый порядок смены экипажей судов в условиях пандемии

В России впервые за сутки выявлены более трех тысяч заболевших COVID-19

В России впервые за сутки выявлены более трех тысяч заболевших COVID-19

Небо над Москвой закроют для четырех репетиций парада Победы

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

Мурашко заявил о неготовности ряда регионов к работе с большим потоком больных COVID-19

Систему пропусков для контроля за перемещением граждан введут в Коми из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');