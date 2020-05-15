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И.о. гендиректора РКК "Энергия" назначен экс-директор "Сухого" Игорь Озар

Занимавший ранее этот пост Николай Севастьянов займется частной космонавтикой в должности советника главы "Роскосмоса"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой" назначен исполняющим обязанности гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщили в "Роскосмосе".

"Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П. Королева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с Наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Ранее занимавший этот пост Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора "Роскосмоса". На новом посту он займется вопросами развития частной космонавтики", - добавили в "Роскосмосе".

Игорь Озар ранее занимал должность гендиректора в компании "Сухой", а в конце марта стал советником главы "Роскосмоса".

"Создание новой ракетно-космической техники требует привлечения в отрасль лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей. И.Я.Озар - отличное для нас приобретение", - сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в твиттере 30 марта.

В начале года Озар покинул компанию "Сухой". Его сменил гендиректор "МиГа" Илья Тарасенко, под руководством которого обе фирмы-производители боевой авиации будут объединены.

РКК Энергия Сухой Игорь Озар Николай Севастьянов

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