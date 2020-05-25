Рогозин предложил немедленно начать создавать в России новую космическую станцию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает необходимым немедленно начать работу над новой орбитальной станцией.

"Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции", - заявил Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, работа над этим проектом - задача входящей в "Роскосмос" Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которую недавно возглавил бывший гендиректор "Сухого" Игорь Озар.

"Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная - этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно", - подчеркнул Рогозин.

"Надо понимать, что международная космическая станция (МКС) - сколько она еще просуществует? Семь, может быть, 10 лет. Но все равно существует усталость конструкций и заданный ресурс станции и ее модулей", - пояснил глава "Роскосмоса".