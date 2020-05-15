Череповецкая авиакомпания "Северсталь" возобновила полеты

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Северсталь" с пятницы возобновила регулярные полеты, говорится в сообщении на сайте компании.

Авиакомпания начала выполнять рейсы по маршруту Петербург-Ухта-Петербург, Череповец-Мурманск-Череповец, Мурманск-Архангельск-Мурманск, Череповец-Калининград-Череповец, Петербург-Череповец-Петербург.

В настоящий момент расписание сформировано только до конца мая.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, регулярное авиасообщение "Северсталь" приостановила с 5 апреля.

Авиакомпания "Северсталь" базируется в аэропорту Череповца. Выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. По данным Росавиации, флот компании состоит из четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 и такого же количества Bombardier CL-600. Принадлежит одноименной сталелитейной компании. В 2019 году компания перевезла более 300 тыс. человек.