"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" обещает снизить стоимость билетов после возобновления полетов в июне.

"Победа" поэтапно возобновляет программу полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года. На официальном сайте 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года", - сообщила представитель компании журналистам.

По ее словам, в продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам.

Как сообщалось, "Победа" приостановила операционную деятельность на два месяца - с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", заявляли в компании.