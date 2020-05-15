Акционеры "Трансконтейнера" отказались утвердить финальные дивиденды за 2019 год

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Трансконтейнер" на годовом заочном собрании проголосовали против выплаты финальных дивидендов за 2019 год. Пресс-служба оператора объяснила, что это решение связано с неопределенностью, вызванной пандемией, и высокой волатильностью глобального транспортного рынка.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогампрошлого года в размере 53,27 рубля на акцию. Всего на эти цели предлагалось направить около 740 млн рублей, или порядка 6% от чистой прибыли компании по РСБУ (11,55 млрд рублей).

"В соответствии с дивидендной политикой, целевым уровнем дивидендов является 25% от чистой прибыли по РСБУ по итогам года. Учитывая, что за I полугодие (в преддверии продажи контрольного пакета оператора. - ИФ.) акционерам было выплачено по 154,57 рубля на акцию (в сумме - почти 2,15 млрд рублей, или 35% от прибыли за январь-июнь. - ИФ.), по итогам 2019 года совет директоров принял решение направить на дивиденды 6,4% от чистой прибыли", - пояснял мажоритарий оператора - группа "Дело".

Дивидендная политика "Трансконтейнера" была утверждена в 2013 году. Она допускает что дивиденды могут быть как больше, так и меньше 25% от чистой прибыли - "в зависимости от плана финансово-хозяйственной деятельности компании, ее инвестиционной программы, графика погашения финансовых обязательств, а также свободного денежного потока".

За 2018 год оператор выплачивал по 480,37 рубля на акцию (в сумме - 6,675 млрд рублей или 75% от прибыли), за 2017 год - по 293,04 рубля на акцию (всего - 4,072 млрд рублей, так же 75%). Щедрые дивиденды были и за 2016 год: по итогам I полугодия компания распределила всю чистую прибыль в размере 1,331 млрд рублей (по 95,76 рубля на бумагу) и 3,5 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет (по 251,84 рубля на акцию). Кроме того, было выплачено по 46,81 рубля на акцию (0,65 млрд рублей) по итогам всего 2016 года

Еще 8,663 млрд рублей чистой прибыли оператора, полученной по итогам его работы в 2019 году, совет директоров "Трансконтейнера" ранее рекомендовал оставить нераспределенной. Решение по этому вопросу также не было принято.

В качестве аудитора на 2020 год на годовом собрании вновь была утверждена структура PricewaterhouseCoopers - АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

"Трансконтейнер" эксплуатирует более 83 000 крупнотоннажных контейнеров, порядка 30 000 вагонов-платформ для их перевозки, более 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть из примерно 40 терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. Группе "Дело" Сергея Шишкарева и государственной корпорации "Росатом" принадлежит 99,6% акций "Трансконтейнера".