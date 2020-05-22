Шишкарев назвал целями "Трансконтейнера" увеличение доли рынка и выстраивание отношений с РЖД

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совладелец группы "Дело" Сергей Шишкарев переизбран председателем совета директоров ПАО "Трансконтейнер", сообщил железнодорожный оператор.

На первом после годового собрания акционеров заседании совета директоров Шишкарев обозначил основные приоритеты развития "Трансконтейнера": "повышение клиентоориентированности, финансовую и производственную эффективность, наращивание доли рынка, синергию с другими активами группы "Дело", внедрение передовых технологических решений", - отмечает оператор.

Целью оператора он назвал "укрепление лидерства на рынке перевозок". Также он отметил важность достижения всех целевых финансовых и производственных показателей. Наращивания доли рынка он призвал добиваться "не за счет демпинга, а за счет лучшего сервиса".

Говоря о синергии "Трансконтейнера" со стивидорными и экспедиторскими компаниями "Дела", Шишкарев заявил, что она "является одной из главных целей стратегии группы, разработка которой должна завершиться в середине года".

В связи с установкой на клиентоориентированность глава совета директоров потребовал добиваться высочайшего уровня и качества сервиса, "чтобы нас рекомендовали своим партнерам и коллегам".

По словам Шишкарева, без внедрения передовых решений в управлении процессами, в отслеживании грузопотока, в документообороте, во взаимодействии с контрагентами "невозможно угнаться" за изменениями в логистике, которые диктует развитие онлайн-торговли. "Надо, чтобы любой грузоотправитель независимо от размера быстро и по понятной цене мог отправить свой товар в любую точку мира. У нас есть все возможности сделать такой сервис", - сказал он.

Еще одной важной целью "Трансконтейнера" он обозначил выстраивание "максимально конструктивных и справедливых отношений" с ОАО "Российские железные дороги" после его выхода из состава акционеров оператора".

7 мая на совещании у президента Путина по вопросам развития транспортной отрасли Шишкарев предложил субсидировать транзитные контейнерные перевозки. Это позволит российским операторам эффективно конкурировать на международном рынке, считает бизнесмен.

"Трансконтейнер" эксплуатирует более 83 000 крупнотоннажных контейнеров, порядка 30 000 вагонов-платформ для их перевозки, более 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть из примерно 40 терминалов в России, а также доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

В конце 2019 году "Дело" приобрело у РЖД 50% + 2 акции "Трансконтейнера", выиграв соответствующий аукцион. В капитал группы при этом вошла государственная корпорация "Росатом" (30% с опционом еще на 19% в 2023 г.). По итогам обязательной оферты миноритариям транспортный холдинг консолидировал 99,6% акций оператора.