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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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После пандемии часть медицинских площадей будет демонтирована или перепрофилирована

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Часть новых медицинских площадей, предназначенных для борьбы с коронавирусом, по окончании пандемии, возможно, будут демонтированы, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-президент Российской академии наук, курирующий медицину, Владимир Чехонин.

"Конечно, весь новый потенциал госпиталей и больниц коронавирусного направления сохранять нет смысла. Но ясно, что при решении этого вопроса будет приниматься в расчет и необходимость иметь больничные койки с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Часть новых площадей будет перепрофилирована для борьбы с любой бактериальной инфекцией", - сказал Чехонин.

Вице-президент РАН подчеркнул, что "это уже будут не временные, хотя и хорошо оборудованные помещения, а стационарные больницы". "Но и те вновь построенные госпитали, которые будут активно использоваться, конечно, останутся", - отметил Чехонин.

"Мы показали, что можем быстро строить, внедрять новые достижения, и у нас медицинских проблем в борьбе с этим вирусом нет", - добавил вице-президент РАН. "Могу с уверенностью сказать, что темпы строительства медицинских мощностей, которые направлены на борьбу с коронавирусом, великолепны", - сказал он.

Отвечая на один из вопросов, Чехонин согласился с тем, что во время так называемой оптимизации было закрыто некоторое количество больниц, но отметил при этом, что "в определенной мере оптимизация была нужна". "Да, нужна, но всегда должен быть глобальный расчет с тем, чтобы с водой не выплеснуть и ребенка", - сказал он.

Он отметил далее, что в стране есть определенный дефицит врачей. "Естественно, что с врачами и медицинскими работниками всегда был определенный дефицит. И хотя за последнее время правительство делает все для пополнения медицины работниками, но все же ощущается нехватка и врачей, и работников среднего звена. Я думаю, что сейчас будет проводиться перепрофилизация, и, конечно, будут сделаны определенные выводы в расширении переподготовки инфекционистов, которые могут быстро справляться с любым вариантом инфекций, в том числе и с вирусными, и с бактериальными. Конечно, все мы сделаем определенные выводы из той проблемы, которую получили в связи с пандемией коронавируса", - отметил вице-президент РАН.

Владимир Чехонин

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