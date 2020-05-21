В Петербурге заявили о нехватке в больницах 3000 медсестер

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Больницам Петербурга не хватает 3000 медсестер, а стационарам, которые работают с коронавирусом - 280 сестер, сообщили городские чиновники.

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью городского комитета по здравоохранению Ирина Бубликова отметила, что медсестер городу не хватает много лет.

"Несколько десятилетий назад, когда в городе была открыта лимитная прописка, мы почти полностью укомплектовались. Но на сегодняшний день и все последние годы нехватка достаточно серьезная", - отметила чиновница.

В 2020 году городские училища выпустят 2437 медицинских сестер, многие из них уже трудоустроены. На обучение планируется принять еще около 3000 человек.

Зампред городского комитета по труду и занятости Петр Тищенко, в свою очередь, отметил, что сокращается потребность в сестрах у городских больниц, которые работают с COVID-19: "Если на 6 мая в эти 15 клиник требовалось 640 медицинских сестер, то на вчерашний день это число сократилось до 280".

Тищенко добавил, что многие из проходивших собеседования сотрудников отказывались от работы, мотивируя это опасением за здоровье своих родственников, в том числе маленьких детей. Таким сотрудникам готовы оплатить проживание в гостиницах и питание: соответствующее постановление правительства скоро будет согласовано, подчеркнул он.

"Для тех медиков, которые готовы работать, но при условии, что в этот период либо на базе самого учреждения, либо в гостинице им будет предоставлена возможность проживания. Такая возможность в самое ближайшее время предоставлена будет", - сказал Тищенко.

хд ис

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