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Правительство поторопило "Крыловский центр" с продажей акций проектанта ледокола "Лидер"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ сократило до 4 месяцев срок, в который ФГУП "Крыловский государственный научный центр" должно продать АО "Современные технологии судостроения" (владеет 53,5% судозавода "Звезда") 65,49% акций ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".

Соответствующее постановление правительство за подписью и.о. председателя правительства Андрея Белоусова опубликовано на официальном портале правовой информации.

Петербургский "Айсберг" разрабатывает проект строительства ледокола "Лидер".

Ранее со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина сообщалось, что ФГУП до ноября 2020 года должен продать АО "Современные технологии судостроение" 65,49% акций "Айсберга".

Согласно документу, "Крыловский государственный научный центр" должен продать принадлежащие ему и находящиеся в госсобственности 34,523 тыс. обыкновенных и 12,495 тыс. привилегированных акций КБ "Айсберг", по цене не ниже рыночной.

"Крыловский государственный научный центр" - крупнейший в России институт, выполняющий работы для военно-морского флота и гражданского судостроения.

АО "Современные технологии судостроения" (СТС, Москва) - совместное предприятие структуры Газпромбанка (ГПБ) - ООО "ГПБ-Промышленные инвестиции" - и "дочки" ОАО "Роснефть" - АО "РН-Транс". Стороны владеют компанией на паритетных условиях.

АО "ДВЗ "Звезда" на 53,5% принадлежит консорциуму "Современные технологии судостроения", оставшиеся 46,5% - у АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (75% минус 2 акции у СТС, 25% плюс 1 акция - АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК, еще 1 акция - у государства).

Крыловский государственный научный центр Звезда Лидер ЦКБ Айсберг

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