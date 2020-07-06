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Верфь "Звезда" приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к строительству головного атомного ледокола проекта "Лидер", сообщает НК "Роснефть".

В блоке корпусных производств верфи состоялась резка первых деталей корпуса для будущего судна. Флагманскому ледоколу присвоено имя "Россия".

"Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект "Лидер" станет основой российского ледокольного флота нового поколения", - говорится в сообщении.

Контракт на строительство ледокола был подписан между ССК "Звезда" и ФГУП "Атомфлот" 23 апреля 2020 г. Государственным заказчиком ледокола является госкорпорация "Росатом". Судостроительный комплекс "Звезда" выбран единственным исполнителем данного контракта согласно решению президента РФ Владимира Путина. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 г.

Разработку рабоче-конструкторской документации в рамках нулевого этапа строительства проводит ЦКБ "Айсберг". Соответствующий контракт был заключен с ССК "Звезда" в 2019 г.

Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Ледокол "Россия" будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более четырех метров со скоростью два узла. При толщине льда два метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность экономически эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов (от 50 тыс. тонн), а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути. До ввода в эксплуатацию ледокола "Лидер" проводку транспортных судов по СМП будут обеспечивать, в том числе атомные ледоколы с максимальной мощностью до 60 МВТ.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с НК "Роснефть". На сегодняшний день портфель заказов верфи составляет 39 судов, с учетом опционов - 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", разместившая на верфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

ССК Звезда Лидер Роснефть Приморский край

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