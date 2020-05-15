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В МИД РФ назвали актом цензуры санкции Киева против российских соцсетей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве расценивают как проявление цензуры продление блокировки российских социальных сетей на Украине, заявили в МИД РФ.

"Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу Украина продлила санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", ресурсов сервисов "Mail.ru" на три года, против компании "Яндекс" и ее сервисов, "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб" - на один год.

МИД РФ

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