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Президент Украины утвердил санкции против российских соцсетей

Президент Украины утвердил санкции против российских соцсетей
Архивное фото
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов. Соответствующий указ президента обнародован в ночь на пятницу.

Санкции касаются, в частности, сервисов "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

Ранее по инициативе народного депутата фракции "Голос" Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания украинского парламента по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.

В 2017 году Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был ограничен на три года.

Украина Владимир Зеленский

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