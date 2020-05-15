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Эрмитаж и Пушкинский музей попали под украинские санкции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом.

Так, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих российских учреждений и организаций:

- Академия наук Республики Татарстан;

- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";

- Государственный Эрмитаж;

- Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;

- Институт археологии Российской академии наук;

- МГУ имени М. В. Ломоносова;

- Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;

- Институт истории материальной культуры РАН;

- Институт востоковедения РАН;

- Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь");

- Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);

- ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);

- ООО "Научнопроизводственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

- ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);

- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);

- Институт археологии Крыма РАН;

- Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

- ООО "Архэ" (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);

- ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);

- ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);

- Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

- Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (Целью деятельности Фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма");

- БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь);

Среди ограничительных мер, введенных Украиной в отношении вышеупомянутых юрлиц, следующие:

- блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

- предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Украина

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