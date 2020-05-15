МГУ пообещал принимать украинских абитуриентов, несмотря на санкции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова продолжит обучать студентов и принимать абитуриентов с Украины, несмотря на санкции украинских властей, сообщили в университете в пятницу.

Абитуриентов пригласили на виртуальный день открытых дверей, который пройдет 31 мая.

Университет считает, научные контакты с Украиной не особенно пострадают, поскольку их было немного.\

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ограничительные меры на три года к ряду российских компаний и учреждений, в том числе к МГУ. Всего в списке несколько десятков учреждений.

Среди мер – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.