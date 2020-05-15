Путин дал ряд поручений в связи с ситуацией с COVID-19

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал новые поручения правительству и властям регионов в связи с ситуацией с коронавирусом. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Доплаты врачам за особые условия труда

Поручено внести изменения в законодательство для осуществления специальных федеральных доплат врачам за особые условия труда, в том числе за работу с больными коронавирусом.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года специальных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме", - говорится в перечне поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, выплаты врачам должны составить 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы с больными коронавирусом 60 тысяч рублей за смену.

Среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу полагаются выплаты 25 тыс. рублей за смену, а в случае работы с больными коронавирусом 35 тыс. рублей за смену.

Младшему медицинскому персоналу должны быть предоставлены выплаты 15 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными коронавирусом – 20 тыс. рублей за смену. Технический персонал должен быть обеспечен выплатами 10 тыс. рублей за смену, а в случае работы с больными новой коронавирусной инфекцией 15 тыс. рублей за смену.

Обеспечить законодательно выплаты семьям с детьми

Путин поручил правительству внести изменения в законодательство для осуществления выплат для семей с детьми.

В частности, до 1 июня должны быть внесены изменения, необходимые для повышения минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 тыс 751 рубля. Это коснется лиц, которые не подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Кроме того, президент поручил до 25 мая внести изменения в законодательства для осуществления ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет независимо от наличия у них права на меры господдержки.

Также эти изменения должны дать возможность получить однократную выплату в размере 10 тыс. рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня 2020 г.

"Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда Российской Федерации", - отмечается в документе.

Организовать мониторинг ситуации в интернатах и домах престарелых

Путин также поручил правительству совместно с руководителями регионов, начиная с 20 мая, еженедельно предоставлять доклад по ситуации в домах-интернатах и домах престарелых, включая негосударственные.

Также правительству и руководителям регионов поручается подготовить до 20 мая доклад и далее еженедельно отчитываться об осуществлении федеральных доплат работникам здравоохранения, оказывающим медпомощь больным с коронавирусом, а также мониторинг страховых выплат отдельным категориям медиков. Эти страховые выплаты должны производиться с первых дней распространения коронавируса на территории РФ.

Обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет

Путин поручил правительству совместно с главами регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Доклад президенту о выполнении этого поручения должен быть представлен до 20 мая.

Нарастить объемы тестирования населения на COVID-19

К 20 мая также должно быть обеспечено наращивание в регионах объемов тестирования населения на коронавирус.

Оптимизировать проверки работы медиков

Президент РФ поручил правительству совместно с главами регионов оптимизировать контрольно-надзорные мероприятия в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании помощи больным с коронавирусом.

На этой неделе на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Путин потребовал от правительства максимально облегчить работу медиков: "не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки".

Президент заявил, что правительство должно принять на этот счет соответствующие решения.

В результате глава государства дал поручение об оптимизации контрольно-надзорных мероприятий для медорганизаций и облегчения порядка предоставления ими отчетности.

Доклад президенту должен быть представлен до 20 мая.