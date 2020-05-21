Госдума одобрила поправку об удвоении пособий для семей с детьми

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла поправку, увеличивающую пособие по уходу за первым и последующими детьми.

Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (953580-7) о принятии неотложных мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Она предполагает увеличение минимального ежемесячного пособия по уходу за первым и последующими детьми до 6752 рублей.

Согласно действующему законодательству, минимальное пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, на второго и последующих детей - 3000 рублей. Размер максимального пособия соответственно увеличивается до 13 504 рублей, следует из текста поправок, опубликованных в законодательной базе Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам в четверг, что, согласно принятой поправке, с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в сумме 6 752 рублей будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет.

Поправки в 15 статью федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (81-ФЗ) внесены группой сенаторов и депутатов Госдумы, в том числе зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком и главой думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о двукратном увеличении пособия по уходу за ребенком с 1 июня. Поручение правительству законодательно обеспечить изменение выплат опубликовано на сайте Кремля 15 мая.