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Медработникам кубанского Армавира пересчитают стимулирующие выплаты

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Медицинские работники кубанского города Армавира получат стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, комиссией краевого минздрава установлено, что 14 медработникам доплаты были перечислены не в полном объеме.

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"Больницу обязали немедленно пересчитать выплату каждому сотруднику скорой, работавшему с больными COVID-19, и направить новую заявку на выделение необходимого финансирования. Средства будут немедленно перечислены больнице Минздравом региона", - отмечается в сообщении.

Ранее в субботу пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о начале проверки по публикациям о нарушениях прав работников скорой помощи в Армавире, которые жалуются, что не получили выплат за работу с пациентами с COVID-19.

Краснодарский край Армавир Коронавирус

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