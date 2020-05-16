Медработникам кубанского Армавира пересчитают стимулирующие выплаты

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Медицинские работники кубанского города Армавира получат стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, комиссией краевого минздрава установлено, что 14 медработникам доплаты были перечислены не в полном объеме.

"Больницу обязали немедленно пересчитать выплату каждому сотруднику скорой, работавшему с больными COVID-19, и направить новую заявку на выделение необходимого финансирования. Средства будут немедленно перечислены больнице Минздравом региона", - отмечается в сообщении.

Ранее в субботу пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о начале проверки по публикациям о нарушениях прав работников скорой помощи в Армавире, которые жалуются, что не получили выплат за работу с пациентами с COVID-19.