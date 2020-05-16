Главврача больницы в кубанском Армавире уволят после жалоб медиков на выплаты

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Руководство Краснодарского края приняло решение уволить главного врача больницы в Армавире, где медработники жаловались на невыплату стимулирующих надбавок за работу с пациентами с COVID-19.

Как сообщили журналистам в оперативном штабе региона в субботу, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева для детальной проверки организации выплат медикам, работающим с COVID-19, в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения.

"Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира", - заявила замлавы администрации края Анна Минькова.

В краевом министерстве здравоохранения журналистам сообщили, что средства на выплаты медикам, работающим с COVID-19, во все медучреждения были доведены вовремя. Зарплата медработникам в регионе выплачивается 12 мая. По представленным больницами расчетам необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования.

Как уточняет оперштаб, порядок выплат в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в апреле был доведен каждому главному врачу, проведена методическая подготовка финансовых служб больниц.

"В соответствии с ними медучреждения и рассчитывали выплаты каждому сотруднику, работавшему с пациентами с коронавирусом, - заявили в штабе. - Кроме того, каждому главврачу было рекомендовано провести встречи с коллективом, разъяснить порядок и сроки выплат".

Ранее в субботу пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о начале проверки по публикациям в СМИ о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой помощи в Армавире, которые жалуются, что не получили выплат за работу с пациентами с COVID-19.

Как отметили в прокуратуре, "по результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования".