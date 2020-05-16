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Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший член Совета Федерации РФ и депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Виктор Шудегов скончался в субботу в возрасте 67 лет от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает удмуртское региональное отделение партии.

"16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения Политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от Удмуртской Республики, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - говорится в сообщении.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, отмечает отделение партии.

Виктор Шудегов родился в 1952 году в Удмуртии. В 1999-2000 годах - вице-премьер правительства Удмуртии, в 2000-2001 годах - председатель Госкомитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С 2001 года - представитель правительства республики в Совете Федерации. В 2002-2007 годах - председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. В 2007-2016 годах заместитель председателя комитета Госдумы по образованию (партия "Справедливая Россия").

Доктор физико-математических наук, профессор. Академик Российской академии естественных наук, Международной академии информатизации, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Автор более 380 научных работ по проблемам науки, образования, социальной защиты населения, экологии, физики твердого тела, нанотехнологий, статей по нормативно-технической и инновационной деятельности в сфере науки и высшей школы.

Россия Удмуртия Виктор Шудегов Справедливая Россия Коронавирус

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