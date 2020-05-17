Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - За сутки количество заболевших коронавирусом нового типа в РФ выросло на 9709, сообщает оперштаб. Таким образом второй день подряд число новых случаев COVID-19 в России держится ниже отметки в 10 тыс., суточный прирост составил 3,6%.

Общее число инфицированных в стране достигло 281 752. Страна по этому показателю остается на втором месте в мире (данные Университета Джонса Хопкинса) после США (1,46 млн, прирост почти 25 тыс.). Замыкает тройку антирейтинга Великобритания (240,7 тыс., прирост 3,4 тыс.).

Новые заболевшие регистрировались в 85 регионах, в Москве - 3855. В столице число зарегистрированных диагнозов выросло до 142 824.

В Подмосковье 907 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 451. В Нижегородской области - 281 новых эпизод.

Количество погибших от COVID-19 за все время в РФ выросло до 2631. За последние сутки скончались еще 94 пациентам (71 из них в Москве).

За весь период поправились и выписаны 67 373 человека, в том числе 4207 за последние сутки.