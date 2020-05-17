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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла обвинения западных СМИ в том, что в России манипулируют статистикой смертности от COVID-19, и заявила, что российским больницам невыгодно скрывать такие смерти.

"Конечно, есть рекомендации, но не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать", - сказала она в интервью телепрограмме "Вести недели" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

По ее словам, больницы с точки зрения поступления денег из Фонда обязательного медицинского страхования (Фонда ОМС) заинтересованы в постановке коронавирусного диагноза. От этого зависит поступление денег на зарплату и медикаменты.

"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID, он больше, чем тариф по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать в расчет экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов", - сказала Голикова.

Она напомнила, что оплата лечения от коронавируса идет за счет средств Фонда ОМС, по программе государственных гарантий. В тариф входят зарплата, медикаменты и расходные материалы.

Публикации западных СМИ

Ранее издания Financial Times и New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились данные властей двух городов, в соответствии с которыми число смертей от всех причин в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

Пандемия коронавируса

В департаменте здравоохранения Москвы эти данные опровергли, заявив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

Татьяна Голикова заявляла, что данные по смертности от COVID-19 в России в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, и они верные. Она также подчеркнула, что "мы никогда не манипулировали официальной статистикой".

В Госдуме обратились в МИД РФ с просьбой принять к FT и NYT меры, вплоть до лишения их аккредитации в России.

14 мая, как сообщал "Интерфакс", посольство России в США передало главному редактору New York Times письмо с требованием опровергнуть информацию о статистике коронавируса в РФ.

Данные по заболеванию вирусом в РФ

В воскресенье оперативный штаб сообщил, что за сутки количество заболевших COVID-19 в России выросло на 9 709. Общее число инфицированных в стране достигло 281 752.

По его данным, количество погибших от нового коронавируса за все время в РФ выросло до 2 631. За последние сутки скончались еще 94 пациента.

Хроника коронавируса. Май.

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Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков
Татьяна Голикова Коронавирус Financial Times The New York Times

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