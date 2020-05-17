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Задержки с оформлением выплат на детей в Крыму объяснили украинскими документами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Часть жителей Крыма не могут оформить в электронном виде заявки для получения выплат на детей из-за украинских свидетельств о рождении, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

На заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 он пояснила, что "у большого количества родителей при заполнении заявления не всегда актовая запись украинского свидетельства о рождении может подтягиваться сайтом госуслуг".

Вице-премьер рекомендовала в таких случаях лично обращаться в МФЦ или отделение пенсионного фонда, где помогут "в ручном режиме" зарегистрировать заявления. Оно заверила, что переживать из-за этой задержки не стоит, потому что время для оформления есть до октября.

Федеральные и региональные выплаты на детей введены для поддержки семей в условиях ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена в начале апреля и продлена до 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 281 человека, шесть пациентов умерли.

Крым

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