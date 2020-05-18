Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи. Всего за шесть дней через портал госуслуг поступило больше 7 млн таких заявлений.

12 мая услуга была выведена на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru. По словам чиновников, с момента запуска услуга стала самой популярной за все время существования портала, открытого в 2009 году.

"В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", - отмечали в министерстве.

Получить деньги можно будет с 1 июня, подать заявление - до 1 октября. Право на выплату предоставлено на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

13 мая президент Владимир Путин отметил, что сайт госуслуг "не справился" с наплывом желающих подать заявки. Он потребовал, чтобы чиновники больше не допускали таких сбоев.