Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 17.05В России 281 752+9 709В мире 4 634 068+91 721

В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором

В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором
Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Использованные гражданами маски, применяемые в целях защиты от заражения COVID-19, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Их (маски) надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени - практически нет", - заявила Вуйнович в воскресенье в эфире YouTube-канала главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева ("Единая Россия").

При этом она указала, что инфекционность масок связана не с бытовым использованием, а с больницей. "Потому что там, именно там высокая инфекционность", - сказала Вуйнович.

В РоссииВ Думе потребовали утилизировать маски населения так же, как медицинские средства защитыЧитать подробнее

Глава российского представительства ВОЗ отметила, что в настоящий момент нет исследований о степени опасности использованных в защитных целях перчаток, потому что все в основном используют маски, масштабных данных по перчаткам нет.

В свою очередь Николаев заявил, что ежедневная потребность нашей страны в масках составляет 50 мл штук, или 10 железнодорожных грузовых вагонов, но каких либо достоверных научных исследований об опасности ковидных отходов нет.

Между тем ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о рисках в связи с бытовой утилизацией масок для защиты от коронавируса.

Он считает, что они после использования населением "должны быть обезврежены и утилизированы так же, как медицинские средства индивидуальной защиты".

В ряде регионов РФ действует масочный режим. В некоторых субъектах также является обязательным ношение перчаток.

ВОЗ коронавирус

Новости по теме

Новости

Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

Попова заявила, что надежда на сезон отпусков в России есть

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса

Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса

Что произошло за день: суббота, 16 мая

Медики смогут пожаловаться на отсутствие выплат по COVID-19 на портале госуслуг

Медики смогут пожаловаться на отсутствие выплат по COVID-19 на портале госуслуг

Еще один участник банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд в Дагестане

Еще один участник банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд в Дагестане

Регионы получат свыше 22,4 млрд руб. на майские выплаты медикам

Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');